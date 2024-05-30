O ilde kırmızı ete indirim!

Kırmızı ete indirim Samsun'un Terme ilçesinde oldu. Peki gelen indirim ne kadar, gelen indirimle birlikte et fiyatları ne kadar oldu?

Buna göre, Dana eti kilogramı 350 TL'den, dana kıyması kilogramı ise 390 TL'den satışa sunulmaya başladı.

10 kasap tarafından alınan karara göre, ortalama fiyatlar şu şekilde oldu:

Dana kemikli etin kilogramı 450 TL’den 350 TL’ye,



Dana kemiksiz etin kilogramı 550 TL’den 390 TL’ye,

Dana kıymanın kilogramı 550 TL’den 390 TL’ye,

Dana kuşbaşının kilogramı 550 TL’den 390 TL’ye geriledi.

Olumsuz ekonomik şartlardan dolayı halkın kırmızı ete ulaşması hususunda zorluk çektiğini vurgulayan kasap işletmecisi Rıfat Alemdar, konuya ilişkin konuşmasında şunları söyledi:

“Et tedarikçimizin de desteğiyle kasaplar olarak ortak fiyat tarifesiyle halkımıza uygun ve kaliteli eti ulaştırmayı amaçladık. Kampanyamızın 3. gününde yüksek rağbet oluştu. Kırmızı et grubunda yüzde 30 indirim büyük bir rakam. Kaliteli eti uygun fiyata halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz."