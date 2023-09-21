O kadar kalabalık ki 57 ili geride bıraktı! İstanbul'un hangi ilçesi o rekoru kırdı? İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçelerini açıkladı. İstanbul nüfus yoğunluğu bakımından ilk sırada yer alırken, verilerde dikkat çeken detaylar yer aldı. İstanbul'un o ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi...
# ilçe # istanbul # tüik verileri # türkiye # kalabalık
Son Güncelleme:
İstanbul Pendik-741.895
İstanbul Bağcılar-744.351
Adana Seyhan-792.536
İstanbul Küçükçekmece-805.930