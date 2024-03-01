O şehirde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak
İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde yaşayanlar için meteorolojik bir uyarı yapıldı. Bu uyarıyla birlikte, Afrika'dan gelen toz bulutlarının Türkiye'ye nasıl hareket ettiği harita üzerinde gösterildi. Bu durumla birlikte, hava sıcaklığında önemli bir düşüş bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de "Bugün hava nasıl" sorusuna yanıt olarak son hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde birkaç gündür hava sıcaklığı düşmeye başladı. Büyük kentlerimizde bu etkin bir şekilde hissediliyor. Meteorolojik kaynaklardan bu gece ve cumartesi gününe yönelik kritik bir uyarı yapıldı.
ARABA, CAM SİLMEYİN: BU GECE BAŞLAYACAK
Meteorolojik tahminler paylaşan Hava Forum hesabından yapılan açıklamada çamur yağışı olacağı duyuruldu. Sosyal medyada hava durumuna dair değerlendirmeler ve gelişmeler paylaşan Hava Forum hesabında şunlar ifade edildi:
- Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin" paylaşımıyla dikkat çekti. Bu uyarıyla birlikte, hava sıcaklığında da önemli bir düşüş bekleniyor.
Bir sonraki paylaşımda paylaşılan haritaya işaret edilerek "Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak" dendi.
Öte yandan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumu ile ilgili yaptığı son değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
- Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te yağış bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde Adana’da da sağanak yağış bekleniyor.