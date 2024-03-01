O şehirde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de "Bugün hava nasıl" sorusuna yanıt olarak son hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde birkaç gündür hava sıcaklığı düşmeye başladı. Büyük kentlerimizde bu etkin bir şekilde hissediliyor. Meteorolojik kaynaklardan bu gece ve cumartesi gününe yönelik kritik bir uyarı yapıldı.