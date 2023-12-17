O Şehirlere Tren Gelecek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin 13 bin 919 kilometre olan demir yolu ağını 17 bin 11 kilometreye ulaştıracak projeleri tamamlamayı hedeflerken 2 bin 452 kilometrelik yeni hatlar için de yol haritasını belirledi.
İnsan ve çevre odaklı, akıllı, güvenli entegre ulaştırma sistemleriyle dünyada öncü olma hedefiyle çalışan Bakanlık, yeni yüzyılda ülkenin dört bir yanına yatırımlar yaparak, ulaşımda mega projeleri sürdürmeyi hedefliyor.İnsan ve çevre odaklı, akıllı, güvenli entegre ulaştırma sistemleriyle dünyada öncü olma hedefiyle çalışan Bakanlık, yeni yüzyılda ülkenin dört bir yanına yatırımlar yaparak, ulaşımda mega projeleri sürdürmeyi hedefliyor.
2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağına, bu yıl itibarıyla 2 bin 250 kilometresi yüksek hızlı (YHT) ve hızlı tren (HT) olmak üzere, yaklaşık 3 bin kilometrelik hat eklendi. Türkiye'nin demir yolu ağı 13 bin 919 kilometreye ulaştı.
Ülke, yapılan bu yatırımlarla Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci YHT işletmecisi haline geldi.
Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Marmaray'ın da inşa edilmesiyle Londra'dan Pekin'e uzanan 'Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesi sağlandı.
"Süper hızlı tren" ile yılda 38,9 milyon yolcu taşınacak
Bakanlık, Türkiye'nin ikinci 100. yılında demir yolu yatırımlarına hız verecek. "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırılan bu dönemde ilk aşamada halen yapımı devam eden hatlardaki çalışmalar tamamlanacak. Bu kapsamda hedef olarak 5 yılda 3 bin 92 kilometrelik hattın yapılması öngörüldü. Çalışmaların sürdüğü Ankara-İzmir HT, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep HT, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli HT, Halkalı-Çerkezköy-Ispartakule HT, Yerköy-Kayseri HT, Ankara-İstanbul YHT (Tamamlama), Çerkezköy-Kapıkule HT, Karaman-Ulukışla HT, Sivas-Zara HT projeleriyle 3 bin 92 kilometrelik hat, demir yolu ağına eklenmiş olacak. Böylece Türkiye'nin büyük şehirleri arasında ulaşım hızlanacak ve konfor artacak.
Türkiye'nin demir yolu ağı da 2028 yılı itibarıyla 17 bin 11 kilometreyi bulacak.