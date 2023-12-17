O Şehirlere Tren Gelecek!

"Süper hızlı tren" ile yılda 38,9 milyon yolcu taşınacak

Bakanlık, Türkiye'nin ikinci 100. yılında demir yolu yatırımlarına hız verecek. "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırılan bu dönemde ilk aşamada halen yapımı devam eden hatlardaki çalışmalar tamamlanacak. Bu kapsamda hedef olarak 5 yılda 3 bin 92 kilometrelik hattın yapılması öngörüldü. Çalışmaların sürdüğü Ankara-İzmir HT, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep HT, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli HT, Halkalı-Çerkezköy-Ispartakule HT, Yerköy-Kayseri HT, Ankara-İstanbul YHT (Tamamlama), Çerkezköy-Kapıkule HT, Karaman-Ulukışla HT, Sivas-Zara HT projeleriyle 3 bin 92 kilometrelik hat, demir yolu ağına eklenmiş olacak. Böylece Türkiye'nin büyük şehirleri arasında ulaşım hızlanacak ve konfor artacak.