O Valilik uyardı: Kar kapıda!
Haftasonunu güneşli geçiren İstanbul’da hava sıcaklığı bir anda düştü. Uzmanlar kar yağışı için uyarılarını yenilerken yüksek kesimlerde bugün itibariyle yağışlar görülmeye başladı.
Mart ayının son haftasında hava durumu bir anda yağışların etkisiyle değişti. Kocaeli'de kent merkezinde dün akşam saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oldu, şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağdı. 1800 rakımlı Kartepe ilçesi, beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 18 santim olarak ölçüldü. Karla kaplanan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri, kar küreme araçlarıyla çalışma yaptı.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, kentte yağış ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.
Bölgemizin 28 Mart 2023 Salı günü balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; Salı günü İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.
- Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgemizde zirai don olayı bekleniyor. Rüzgârın, Salı ve Çarşamba günleri kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, Salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
- Soğuk hava, yer yer etkili yağışlar ile kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir.