OHAL bölgesi için kira kararı! 3 ay kira alınmayacağı duyuruldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 11 il ilgili kira kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameye göre belirli taşınmazlardan kira alınmayak. 3 ay kira alınmayacağı duyurulurken konuyla ilgili detaylar araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 11 il ile ilgili önemli bir kira kararı hayata geçirildi. İmzalanan karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; OHAL ilan edilen 11 ilde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların şubat, mart ve nisan aylarına ait kira bedelleri talep edilmeyecek.
Yapılan kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak.
Bahse konu taşınmazların kiracıları, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 aylık süre zarfında sözleşmelerini kendi talepleri ile sonlandırması durumunda, talep tarihinden itibaren bir ay içinde tahliyeleri sağlanacak.