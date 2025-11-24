Okulda zehirlenme şüphesi! Onlarca öğrenci rahatsızlandı, soruşturma açıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir ortaokulda dağıtılan öğle yemeğinin ardından, aralarında öğrenci ve personelin bulunduğu yaklaşık 60 kişide karın ağrısı şikayetleri baş gösterdi.
Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi'ndeki ortaokulda öğle saatlerinde meydana geldi.
Elde edilen bilgilere göre, okulun öğle yemeği servisinde sunulan şinitzel ve makarna menüsünü tüketen öğrenciler ve bazı okul personeli, kısa bir süre sonra karın ağrısı şikayetiyle fenalaşmaya başladı.
Olayın ciddiyeti aynı dakikalarda okulda psikoloji dersi vermek için bulunan bir doktorun durumu fark etmesiyle hızla anlaşıldı.
AMBULANSLAR PEŞ PEŞE SEVK EDİLDİ
Karın ağrısı şikayeti yaşayan yaklaşık 60 öğrenci ve personelden, durumu daha ciddi olan 20 öğrenci için okul yönetimi ve öğrenci velileri acil olarak sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine okula peş peşe ambulanslar sevk edildi.
Rahatsızlanan öğrenciler, hızla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilerde, öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi.
YEMEK NUMUNELERİ LABORATUVARDA İNCELENİYOR
Yaşanan toplu rahatsızlanma vakasıyla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık ekipleri tarafından derhal inceleme süreci başlatıldı.
Olayın kaynağını tespit edebilmek amacıyla, öğünlerde dağıtılan yemeklerden numuneler alındığı ve bu numunelerin detaylı laboratuvar analizine gönderileceği belirtildi.