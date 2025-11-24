Okulda zehirlenme şüphesi! Onlarca öğrenci rahatsızlandı, soruşturma açıldı

AMBULANSLAR PEŞ PEŞE SEVK EDİLDİ

Karın ağrısı şikayeti yaşayan yaklaşık 60 öğrenci ve personelden, durumu daha ciddi olan 20 öğrenci için okul yönetimi ve öğrenci velileri acil olarak sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine okula peş peşe ambulanslar sevk edildi.