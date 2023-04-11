Olası İstanbul depremi için özel plan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi'nde "Marmara Bölgesi, İstanbul ve Büyükşehirler İçin Risk Azaltma Programı" dikkat çekti. İşte İstanbul depremi için hazırlanan özel plan...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti.
Hazırlanan seçim beyannamesinde 'deprem ve afetler' için özel maddeler yer aldı.
Özellikle beklenen İstanbul depremi için yapı stoku taraması ve Mekânsal Stratejik Plan dikkat çekti.
İşte AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan o maddeler;
• İstanbul’u olası bir deprem karşısında daha güçlü hale getirmek için gerekli kurumsal ve yasal düzenlemeler yaparak kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak.
RİSK ANALİZİ ZORUNLU OLACAK
• İstanbul başta olmak üzere mevcut yapı stokunun taranması, depreme dayanıksız yapıların tespiti, güçlendirilmesi veya sağlıksız yapıların yeniden inşa edilmesi için hukuki dayanağı güçlendirilmiş düzenlemeleri hayata geçirilecek.
Türkiye Yapısal Risk Analizi Projesi’ni İstanbul’dan başlatılacak. Özellikle 1999 öncesi inşa edilen tüm binaların risk analizini yaptırmalarını zorunlu hale getirilecek.