Olası İstanbul depremi için özel plan

RİSK ANALİZİ ZORUNLU OLACAK

• İstanbul başta olmak üzere mevcut yapı stokunun taranması, depreme dayanıksız yapıların tespiti, güçlendirilmesi veya sağlıksız yapıların yeniden inşa edilmesi için hukuki dayanağı güçlendirilmiş düzenlemeleri hayata geçirilecek.