Olası İstanbul depreminde tsunami riski: İlçeler tek tek açıklandı
İstanbul'da büyük bir depremin olabileceğini aktaran birçok uzmanların uyarıları dikkate alınarak, "olası İstanbul depremi"ne karşı hazırlıklar sürüyor. Uzmanlar, bölgede tsunami riskinin düşük olduğunu belirtti. Ancak risk göz önünde bulundurularak tsunami olabilecek tam 17 riskli ilçe belirlendi.
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Olası Marmara depreminde İstanbul için tsunami ihtimali de göz önünde bulundurularak hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda 17 riskli ilçe belirlendi. Bu ilçelere tsunami tahliye yolu ve güvenli bölge tabelaları yerleştirildi. Ancak uzmanlar, bölgede tsunami riskinin düşük olduğunu belirtiyor.
TRThaber'de yer alan habere göre; işte riskli o ilçeler…
• Kadıköy
• Büyükçekmece
• Bakırköy
• Kartal
• Avcılar
• Silivri
• Maltepe
• Beşiktaş
• Beyoğlu