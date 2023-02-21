Olası Marmara depreminde tsunami olur mu? İşte ayrıntılar
Le Pichon, olası İstanbul depremi için yaptığı değerlendirmede, 'Marmara için çok büyük olmayacak, hasar yaratabilecek tsunamiler olacak' dedi.
Fransız jeofizikçi Xavier Le Pichon, Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere dair değerlendirmesinde, "İkinci deprem tamamen öngörülemez bir depremdi. Burada deprem gerçekleşeceği söylenemezdi. Bu imkansız" dedi.
Le Pichon, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sunduğu "Gelecek Fikirler Deprem Özel" yayınında Türkiye'deki deprem hareketliliği ve olası depremlerle ilgili 20 seneden fazla bir süredir çalışmalar yaptığını dile getirdi, Türkiye'nin deprem kuşağında bir ülke olduğuna işaret etti.
Le Pichon, Türkiye'nin jeolojik olarak 'oluşum aşamasında' olan bir ülke olduğunu, bunun da hazırlanılması gereken çok fazla deprem demek olduğunu söyledi.
Le Pichon konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
- Anlamamız gereken çok basit iki şey var. Doğu Anadolu fayı üzerindeki 7,7'lik ilk büyük deprem kuzeydeki Anadolu levhası ve güneydeki Arap levhası arasında oldu. Anadolu yaklaşık olarak 4 metre batıya kaydı. Buradaki son jeodezik harekete baktığımızda yılda ortalama 6 milimetrelik bir kayma söz konusu. Bu ne demek? Bu fayın bahsettiğimiz 4 metrelik hareketi yapacak enerjiyi biriktirmesi için 500 yıl gerekmesi demek. 1513'te Pazarcık’ta bir deprem olduğunu görüyoruz. Yani denebilir ki fay kırıldığında elastik olarak bu büyük hareket için gerekli enerji toplanmıştı ve 500 yıl sonrası olması gereken deprem gerçekleşti. Beklenen de buydu. Yani bu depremlerle birlikte bütün enerji boşaldı.