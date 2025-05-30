Onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 31 Mayıs elektrik kesintileri

Kesinti bilgilerine göre İstanbul’un birçok noktasında arıza, bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Güncel kesinti bilgileri; BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın internet sitelerindeki planlı kesinti ekranlarından ve ALO 186 çağrı merkezi üzerinden öğrenilebiliyor.