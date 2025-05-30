Onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 31 Mayıs elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul'da gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. Elektriklerin ne zaman geleceği ve kesintilerin ne kadar süreceği, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
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Kesinti bilgilerine göre İstanbul’un birçok noktasında arıza, bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Güncel kesinti bilgileri; BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın internet sitelerindeki planlı kesinti ekranlarından ve ALO 186 çağrı merkezi üzerinden öğrenilebiliyor.
İstanbul’da Avrupa Yakası’ndaki kesintiler BEDAŞ, Anadolu Yakası’ndaki kesintiler ise AYEDAŞ tarafından yürütülüyor. Her iki kurumun resmi internet sitelerinde ilçe ilçe, mahalle mahalle planlı kesinti listeleri yer alıyor.
Kesintilere dair SMS ile bilgilendirme almak isteyen vatandaşlar, ilgili dağıtım şirketlerine başvurarak kayıt yaptırabiliyor.
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