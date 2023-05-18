Muğla'da ormana paketli tavuk döken işletmeye 819 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden olan ve Milas'ta faaliyet gösterdiği belirlenen firmaya Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 819 bin 801 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: AA