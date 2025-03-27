Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda bu gelenek 700 yıldır yaşatılıyor

Köylülerin kendi aralarında topladığı bereketli paralarıyla oluşturdukları 'Kadir Pilavı' yemek için çevre illerde bile vatandaşlar Söğüt'e geliyor. Yüzyıllardan beri devam eden geleneğin sürdürüldüğü Dursun Fakıh Türbesine gelen vatandaşlar, türbeyi de ziyaret edip, dua ediyor.