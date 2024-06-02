Otomobil düğüne daldı: Yaralılar var

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü düğün alanına daldı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

# kaza # düğün # alkollü araç kullanmak
Editör: Yağmur Biçen
Otomobil düğüne daldı: Yaralılar var - Resim: 1

Alınan bilgiye göre olay, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta meydana geldi.

1 3
Otomobil düğüne daldı: Yaralılar var - Resim: 2

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta düğün eğlencesi yapan insanların arasına daldı. Kazadan sonra sürücü, düğüne katılanların tepkisiyle karşılaştı

2 3
Otomobil düğüne daldı: Yaralılar var - Resim: 3

Şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. Kazada 4 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 3