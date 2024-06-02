Otomobil düğüne daldı: Yaralılar var
Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü düğün alanına daldı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre olay, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta meydana geldi.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta düğün eğlencesi yapan insanların arasına daldı. Kazadan sonra sürücü, düğüne katılanların tepkisiyle karşılaştı
Şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. Kazada 4 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı3 3