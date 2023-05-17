Palandöken'de gençlik tırmanışı

Yaklaşık 3 saat sürecek 5,5 kilometrelik bayraklı tırmanışın zirvede son bulacağını ve bunun bir ekip işi olduğunu belirten Öztürk, herkesten birbirine yardım etmesini istedi. İlkokuldan üniversite öğrencisine kadar 200 kişilik ekip, Öztürk önderliğinde tırmanışa geçti.