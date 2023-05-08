Pasaport nasıl alınır? Pasaport çıkarma işlemleri için gerekli evraklar neler?

Pasaport alma sürecinizi çok kolaylaştıracak bir rehber hazırladık. Pasaport çıkartmak için bilmeniz gereken her şeyi adım adım anlattık. İşte detaylar...

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Pasaport nasıl alınır? Pasaport çıkarma işlemleri için gerekli evraklar neler? - Resim: 1 1 7

1. PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?  

Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir.  

2. PASAPORT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

 Yurt içinde; Umuma mahsus pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine, 

Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar başvuruları il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine  Yurt dışında; Dış temsilciliklere  yapılır. 

Pasaport nasıl alınır? Pasaport çıkarma işlemleri için gerekli evraklar neler? - Resim: 2 2 7

3. KAÇ ÇEŞİT PASAPORT VARDIR? 

• Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte)

• Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte)

• Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte)

• Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir)

• Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir)

• Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir)
olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

4. UMUMA MAHSUS PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR? 

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

• Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

Pasaport nasıl alınır? Pasaport çıkarma işlemleri için gerekli evraklar neler? - Resim: 3 3 7

5. HUSUSİ DAMGALI PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR? 

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• Çalışan kamu görevlileri, ihracatçılar ve avukatlar için hususi damgalı pasaport talep formu,

• “Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)”

• Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı,

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.) 
 

Pasaport nasıl alınır? Pasaport çıkarma işlemleri için gerekli evraklar neler? - Resim: 4 4 7

6. HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
 

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• Hizmet damgalı pasaport talep formu,

• Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)

• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.).