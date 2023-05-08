Pasaport nasıl alınır? Pasaport çıkarma işlemleri için gerekli evraklar neler?
Pasaport alma sürecinizi çok kolaylaştıracak bir rehber hazırladık. Pasaport çıkartmak için bilmeniz gereken her şeyi adım adım anlattık. İşte detaylar...
1. PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir.
2. PASAPORT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
Yurt içinde; Umuma mahsus pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine,
Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar başvuruları il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine Yurt dışında; Dış temsilciliklere yapılır.
3. KAÇ ÇEŞİT PASAPORT VARDIR?
• Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte)
• Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte)
• Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte)
• Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir)
• Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir)
• Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir)
olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.
4. UMUMA MAHSUS PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
• Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)
• Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
5. HUSUSİ DAMGALI PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
• Çalışan kamu görevlileri, ihracatçılar ve avukatlar için hususi damgalı pasaport talep formu,
• “Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)”
• Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı,
• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)
• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"
• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)
6. HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
• Hizmet damgalı pasaport talep formu,
• Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,
• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)
• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"
• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.).