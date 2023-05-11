Pasaport süresi Uzatma işlemi nasıl yapılır? 2023 pasaport süresi uzatma işlemleri
Pasaport yurt dışı seyahatlerinde gidilecek yabancı ülkelerde kimlik incelemesi için geçerli olan resmi belgeye deniliyor. Bu belge olmadığı takdirde yurt dışına seyahat etmek olanaksız görünüyor. Peki pasaport süresi Uzatma işlemi nasıl yapılır?
2023 PASAPORT SÜRESİ UZATMA NASIL YAPILIR?
Eski pasaportlar, geçerlilik süresini doldurmuş oluyorlar. Bundan dolayı da seyahat için yeni bir pasaportun çıkarılması gerekiyor. Pasaport süresi uzatılma bu şekilde gerçekleşiyor. Ayrıca pasaport yenilemek ya da süresini uzatmak için de belli şartların sağlanması gerekiyor.
PASAPORT SÜRESİ UZATMA MÜMKÜN MÜDÜR?
Pasaport süresini uzatma işlemi olarak anılmaya devam etse de artık böyle bir işlem yok diyebiliriz. Çünkü artık eski tip pasaportların kullanım süresi 2011’de çipli pasaporta geçilerek sona erdi. Bu yüzden elinizdeki pasaportun süresi dolunca yeni bir pasaport çıkartmanız gerekiyor. Çipli pasaportlara E- pasaport da deniliyor ve randevu için aynı işlemin takip edilmesi gerekiyor.
2023 PASAPORT SÜRESİ UZATMA İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
Pasaport süresini uzatmak için nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünden randevu alınması gerekiyor. İnternet çağında yaşadığımız için bunu online olarak halledebiliriz. İsteğe göre ALO 199’u arayarak ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu talebi oluşturarak başvuru yapılıyor. Şimdi adım adım neler yapılması gerektiğini görelim.
1. İlk olarak web siteyi tarayıcıda aratıyoruz.
2.Daha sonra Pasaport sayfasına giriyoruz.
3. Pasaport sayfasına tıkladıktan sonra türüne dair seçenekler çıkıyor. Türünü seçiyoruz.
4. Ekranda karşımıza çıkan bilgileri girdikten sonra ‘Devam Et’ butonuna basıyoruz.
5. Bağlı olduğumuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçiyoruz.
6. İşlem yapmak istediğimiz kişiyi seçiyoruz.
7. İleri butonuna basıyoruz ve işlem yapmak istediğimiz kişiyi seçiyoruz
8. Bu noktada randevu almak için en uygun tarihi ve saati seçiyoruz. Ve tekrar ileri butonuna tıklıyoruz.
2023 PASAPORT SÜRESİ UZATMA ÜCRETİ
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde yayınlanan tabloda fiyatlar yer alıyor. Her yıl değişen pasaport süresini uzatma işleminin güncel fiyatlarını görseldeki şekilde listeleyelim: