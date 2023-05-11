Pasaport süresi Uzatma işlemi nasıl yapılır? 2023 pasaport süresi uzatma işlemleri

2023 PASAPORT SÜRESİ UZATMA İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER



Pasaport süresini uzatmak için nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünden randevu alınması gerekiyor. İnternet çağında yaşadığımız için bunu online olarak halledebiliriz. İsteğe göre ALO 199’u arayarak ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu talebi oluşturarak başvuru yapılıyor. Şimdi adım adım neler yapılması gerektiğini görelim.

1. İlk olarak web siteyi tarayıcıda aratıyoruz.

2.Daha sonra Pasaport sayfasına giriyoruz.

3. Pasaport sayfasına tıkladıktan sonra türüne dair seçenekler çıkıyor. Türünü seçiyoruz.

4. Ekranda karşımıza çıkan bilgileri girdikten sonra ‘Devam Et’ butonuna basıyoruz.

5. Bağlı olduğumuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçiyoruz.

6. İşlem yapmak istediğimiz kişiyi seçiyoruz.

7. İleri butonuna basıyoruz ve işlem yapmak istediğimiz kişiyi seçiyoruz

8. Bu noktada randevu almak için en uygun tarihi ve saati seçiyoruz. Ve tekrar ileri butonuna tıklıyoruz.