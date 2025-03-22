Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri

​İstanbul'da 23 Mart 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek. 23 Mart Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi var?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri - Resim: 1

 Aşağıda, etkilenen bölgeler ve kesinti saatleri detaylı olarak listelenmiştir:​Oxu.AzOxu.Az

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Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri - Resim: 2

Avrupa Yakası:

Arnavutköy Merkez Mahallesi ve Civarı: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır

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Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri - Resim: 3

Gaziosmanpaşa İlçesi:

Fevzi Çakmak Mahallesi: 09:00 - 17:00​
Yeni Mahalle: 09:00 - 17:00​
Pazariçi Mahallesi: 09:00 - 17:00​
Yıldıztabya Mahallesi: 09:00 - 17:00​

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Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri - Resim: 4

Sarıyer İlçesi:

Uskumruköy Mahallesi: 09:00 - 17:00​
Arıköy Mahallesi: 09:00 - 17:00​
Ayazağa Mahallesi: 09:00 - 17:00​

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Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri - Resim: 5

Silivri İlçesi:

Ortaköy Mahallesi: 09:00 - 17:00​
Selimpaşa Mahallesi: 09:00 - 17:00​
Cumhuriyet Mahallesi: 09:00 - 17:00​

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Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri - Resim: 6

Anadolu Yakası:

Kadıköy İlçesi:

Erenköy Mahallesi: 09:00 - 17:00​
Kozyatağı Mahallesi: 09:00 - 17:00​

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Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri - Resim: 7

Maltepe İlçesi:

Zümrütevler Mahallesi: 09:00 - 17:00
İdealtepe Mahallesi: 09:00 - 17:00​

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Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri - Resim: 8

Pendik İlçesi:

Kaynarca Mahallesi: 09:00 - 17:00​
Çamlık Mahallesi: 09:00 - 17:00​
Sultanbeyli İlçesi:

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Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri - Resim: 9

Sultanbeyli Merkez Mahallesi: 09:00 - 17:00​
Şile İlçesi:

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Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri - Resim: 10

Şile Merkez Mahallesi: 09:00 - 17:00

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