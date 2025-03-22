Pazar günü elektrikler saatlerce olmayacak: 23 Mart elektrik kesintileri
İstanbul'da 23 Mart 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek. 23 Mart Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi var?
Aşağıda, etkilenen bölgeler ve kesinti saatleri detaylı olarak listelenmiştir:Oxu.AzOxu.Az
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Avrupa Yakası:
Arnavutköy Merkez Mahallesi ve Civarı: 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır
Gaziosmanpaşa İlçesi:
Fevzi Çakmak Mahallesi: 09:00 - 17:00
Yeni Mahalle: 09:00 - 17:00
Pazariçi Mahallesi: 09:00 - 17:00
Yıldıztabya Mahallesi: 09:00 - 17:00
Sarıyer İlçesi:
Uskumruköy Mahallesi: 09:00 - 17:00
Arıköy Mahallesi: 09:00 - 17:00
Ayazağa Mahallesi: 09:00 - 17:00
Silivri İlçesi:
Ortaköy Mahallesi: 09:00 - 17:00
Selimpaşa Mahallesi: 09:00 - 17:00
Cumhuriyet Mahallesi: 09:00 - 17:00
Anadolu Yakası:
Kadıköy İlçesi:
Erenköy Mahallesi: 09:00 - 17:00
Kozyatağı Mahallesi: 09:00 - 17:00
Maltepe İlçesi:
Zümrütevler Mahallesi: 09:00 - 17:00
İdealtepe Mahallesi: 09:00 - 17:00
Pendik İlçesi:
Kaynarca Mahallesi: 09:00 - 17:00
Çamlık Mahallesi: 09:00 - 17:00
Sultanbeyli İlçesi:
Sultanbeyli Merkez Mahallesi: 09:00 - 17:00
Şile İlçesi:
Şile Merkez Mahallesi: 09:00 - 17:00