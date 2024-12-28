Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışı bekleyenler için sevindirici haber verdi. Yapılan son tahminlere göre, 29 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye genelinde 17 şehirde kar yağışı bekleniyor.
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Havaların giderek soğumasıyla birlikte kış mevsimi kendini daha da hissettirmeye başladı. Özellikle Ocak ayına sayılı günler kala, hem doğu hem de batı bölgelerimizde kar yağışı ihtimali artmış durumda. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, yurdun doğu kesimlerinin yanı sıra batıda da bazı şehirlerde kar yağışı görülecek.
29 Aralık'ta Kar Yağması Beklenen Şehirler
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olacağı illerin tam listesi paylaşıldı. Bu iller arasında doğu bölgelerinin yanı sıra sürpriz şekilde batı kesimlerden de şehirler yer alıyor.
BİLECİK
KÜTAHYA
BURDUR
ISPARTA
KONYA
KARAMAN
NİĞDE
AKSARAY
NEVŞEHİR
KAYSERİ
KIRŞEHİR
KIRIKKALE
ANKARA
ÇANKIRI
BOLU
AFYONKARAHİSAR
ESKİŞEHİR