Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller

Havaların giderek soğumasıyla birlikte kış mevsimi kendini daha da hissettirmeye başladı. Özellikle Ocak ayına sayılı günler kala, hem doğu hem de batı bölgelerimizde kar yağışı ihtimali artmış durumda. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, yurdun doğu kesimlerinin yanı sıra batıda da bazı şehirlerde kar yağışı görülecek.