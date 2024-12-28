Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışı bekleyenler için sevindirici haber verdi. Yapılan son tahminlere göre, 29 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye genelinde 17 şehirde kar yağışı bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 1

Havaların giderek soğumasıyla birlikte kış mevsimi kendini daha da hissettirmeye başladı. Özellikle Ocak ayına sayılı günler kala, hem doğu hem de batı bölgelerimizde kar yağışı ihtimali artmış durumda. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, yurdun doğu kesimlerinin yanı sıra batıda da bazı şehirlerde kar yağışı görülecek.

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 2

29 Aralık'ta Kar Yağması Beklenen Şehirler


Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olacağı illerin tam listesi paylaşıldı. Bu iller arasında doğu bölgelerinin yanı sıra sürpriz şekilde batı kesimlerden de şehirler yer alıyor.

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 3

BİLECİK

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 4

KÜTAHYA

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 5

BURDUR

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 6

ISPARTA

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 7

KONYA

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 8

KARAMAN

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 9

NİĞDE

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 10

AKSARAY

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 11

NEVŞEHİR

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 12

KAYSERİ

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 13

KIRŞEHİR

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 14

KIRIKKALE

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 15

ANKARA

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 16

ÇANKIRI

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Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 17

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