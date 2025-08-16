Pazar günü plan yapanlar dikkat: Şiddetli sağanak geliyor!
Ağustos ayının ortalarına gelmemize rağmen, Türkiye’nin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, 17 Ağustos Pazar günü bazı şehirlerde kuvvetli yağış bekleniyor.
Sıcak olması ve yağışsız geçmesi beklenen havalar, sürpriz bir şekilde sağanak yağışlarla yerini buluyor. Meteoroloji, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
17 Ağustos Pazar günü sağanak yağış beklenen şehirler:
🌧️ Osmaniye
🌧️ Kırklareli
🌧️ Edirne
Bu illerde yaşayanların, yağış öncesi tedbir alması ve ani sel riskine karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor.
İstanbul:
İstanbul'da 17 Ağustos Pazar günü hava az bulutlu ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Deniz ve hava koşulları nedeniyle Silivri ilçesinde 15-17 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı .
Ankara:
Ankara'da hava az bulutlu ve açık geçecek. Gündüz sıcaklıkları 31°C civarında olacak. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor .
İzmir:
İzmir'de 17 Ağustos Pazar günü hava az bulutlu ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 35°C civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor .