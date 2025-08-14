Perseid meteor yağmuru büyüledi: Türkiye’nin dört bir yanından görüntüler
2025’in en etkileyici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru, Türkiye’nin farklı bölgelerinden izlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde artan meteor sayısı, gökyüzünü adeta ışık şölenine çevirdi.
Yayınlanma: Güncellenme:
GÖKYÜZÜNDE BÜYÜLEYİCİ ANLAR
Perseid meteor yağmurunun en yoğun görüldüğü gece, Türkiye’nin birçok ilinden çıplak gözle izlenebildi. Meteorlar, saatte 60’a varan sayıyla gökyüzünde parlak izler bıraktı.
Uzmanlara göre bu meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının geride bıraktığı toz ve moloz parçalarının Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 59 kilometre hızla girmesiyle oluşuyor.
Atmosfere giren parçacıklar yanarken, meteor dediğimiz parlak ışık patlamaları ortaya çıktı. Bu ışıklar, karanlık gökyüzünde izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Işık kirliliğinin az olduğu yüksek bölgeler, en net görüntüleri sağladı. Fotoğraf tutkunları, saatlerce pozlama yaparak meteorların izini yakaladı.
5 8
6 8
7 8
8 8