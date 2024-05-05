Polisin "dur" ihtarına uymayıp tarlaya kaçan otomobilden 19 bin adet uyuşturucu madde çıktı

Olay, Batman'da gerçekleşti. Polisin “Dur” ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtığı tarlada kaza yaparak durabildi.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp tarlaya kaçan otomobilden 19 bin adet uyuşturucu madde çıktı
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgilere göre, gelen ihbarı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği ekipleriyle birlikte çalışma başlattı.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Petrolkent Mahallesi Bostan Caddesinde bir otomobili durdurmak istedi. Polisin “dur” ihtarına uymayan otomobil sürücü bir süre karayolunda polisten kaçtıktan sonra tarlaya girdi.

BUĞDAY BAŞAKLARININ ARASINDA SAKLANDILAR

Girdikleri tarlada kaza yapan otomobildeki şüpheliler buğday başaklarının arasına saklanmaya çalıştı. Polis etraflarını çevirdiği 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Otomobilde ve gözaltına alınan 4 şüphelinin ikametlerine yapılan aramalarda farklı renklerde toplam 19 bin adet uyuşturucu hap ecstasy ile 1 kilo 32 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanarak emniyete götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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