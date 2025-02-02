Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı!

Ege Denizi, son iki gün içinde büyüklükleri 3.5 ile 4.7 arasında değişen 10 depremle sarsıldı. Çoğunluğu 4 ve üzeri büyüklüğünde olan sarsıntılar, bölge halkında endişe yarattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! - Resim: 1

Depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerin odak derinliklerinin 1 ila 5 kilometre arasında olması nedeniyle sarsıntıların yanardağ kökenli olduğunu belirtti.

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Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! - Resim: 2

Yanardağ Patlaması ve Tsunami Riski!

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Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! - Resim: 3

Santorini Adası çevresinde süren sarsıntıların, magmadan kaynaklı patlama tehlikesine işaret ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan, 250 barlık basınç artışının ve 2 bin 200°C sıcaklığın yer kabuğunu delerek püskürme riski taşıdığını ifade etti.

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Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! - Resim: 4

Silikatlı lavların püskürmesiyle birlikte yanardağ bombalarının fırlayabileceğini belirten Ercan, büyük depremler eşlik ederse M5 ile M7 arasında şiddetli sarsıntılar ve süpürtü dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! - Resim: 5

Olası tsunami dalgalarının, Ege Adaları, Mora, Girit, Peloponnes ve Türkiye'nin Teke Yarımadası kıyılarını etkileyebileceğini kaydeden Ercan, bölgedeki risklerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

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Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! - Resim: 6

UZMANDAN KRİTİK UYARI

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Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! - Resim: 7

Uzmandan Kritik Öneriler: Bölge Boşaltılmalı!

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Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! - Resim: 8

Prof. Dr. Ercan, Santorini ve çevresindeki yerleşim alanlarının boşaltılması, deniz ulaşımının kısıtlanması ve balıkçılığın durdurulması gerektiğini vurgulayarak yetkilileri önlem almaya çağırdı.

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Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! - Resim: 9
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Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! - Resim: 10
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deprem uyarı