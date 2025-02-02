Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı!

Santorini Adası çevresinde süren sarsıntıların, magmadan kaynaklı patlama tehlikesine işaret ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan, 250 barlık basınç artışının ve 2 bin 200°C sıcaklığın yer kabuğunu delerek püskürme riski taşıdığını ifade etti.