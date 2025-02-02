Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı!
Ege Denizi, son iki gün içinde büyüklükleri 3.5 ile 4.7 arasında değişen 10 depremle sarsıldı. Çoğunluğu 4 ve üzeri büyüklüğünde olan sarsıntılar, bölge halkında endişe yarattı.
Depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerin odak derinliklerinin 1 ila 5 kilometre arasında olması nedeniyle sarsıntıların yanardağ kökenli olduğunu belirtti.
Yanardağ Patlaması ve Tsunami Riski!
Santorini Adası çevresinde süren sarsıntıların, magmadan kaynaklı patlama tehlikesine işaret ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan, 250 barlık basınç artışının ve 2 bin 200°C sıcaklığın yer kabuğunu delerek püskürme riski taşıdığını ifade etti.
Silikatlı lavların püskürmesiyle birlikte yanardağ bombalarının fırlayabileceğini belirten Ercan, büyük depremler eşlik ederse M5 ile M7 arasında şiddetli sarsıntılar ve süpürtü dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu.
Olası tsunami dalgalarının, Ege Adaları, Mora, Girit, Peloponnes ve Türkiye'nin Teke Yarımadası kıyılarını etkileyebileceğini kaydeden Ercan, bölgedeki risklerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.
UZMANDAN KRİTİK UYARI
Uzmandan Kritik Öneriler: Bölge Boşaltılmalı!
Prof. Dr. Ercan, Santorini ve çevresindeki yerleşim alanlarının boşaltılması, deniz ulaşımının kısıtlanması ve balıkçılığın durdurulması gerektiğini vurgulayarak yetkilileri önlem almaya çağırdı.