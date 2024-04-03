Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Dikkatli olun..."

Prof. Dr. Naci Görür, bugün Malatya'da meydana gelen 4,5'lik deprem sonrasında açıklamada bulundu. Malatyalıları uyaran Görür, dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Dikkatli olun..." - Resim: 1

Prof. Dr. Naci Görür, bugün Malatya'da meydana gelen 4,5'lik depremden sonra açıklama yaptı.

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Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Dikkatli olun..." - Resim: 2

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Naci Görür Malatya'da yaşayan vatandaşları uyardı.

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Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Dikkatli olun..." - Resim: 3

Prof. Dr. Naci Görür X hesabı üzerinden şu açıklamaları yaptı:

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Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Dikkatli olun..." - Resim: 4

Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu.

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