Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Dikkatli olun..."
Prof. Dr. Naci Görür, bugün Malatya'da meydana gelen 4,5'lik deprem sonrasında açıklamada bulundu. Malatyalıları uyaran Görür, dikkatli olunması uyarısında bulundu.
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Prof. Dr. Naci Görür, bugün Malatya'da meydana gelen 4,5'lik depremden sonra açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Naci Görür Malatya'da yaşayan vatandaşları uyardı.
Prof. Dr. Naci Görür X hesabı üzerinden şu açıklamaları yaptı:
Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu.