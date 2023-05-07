Prof. Dr. Naci Görür’den yeni uyarı

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Adana ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

- Yağmurlu-Göksun-K. Maraşta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha önceki tweetlerimizde de belirttiğimiz gibi, bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve K. Maraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun'dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir. Geçmiş olsun.