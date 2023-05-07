Prof. Dr. Naci Görür’den yeni uyarı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından fay hareketliliği sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Adana Aladağ'da yaşanan 4,3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Prof. Dr. Naci Görür yaşanan sarsıntılar sonrasında Adana uyarılarını tekrarladı.
Adana ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen son depremlerin ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Adana'ya dikkat çekti. Açıklamalar sonrasında Adana deprem risk durumu araştırmaları hız kazandı.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Adana ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:
- Yağmurlu-Göksun-K. Maraşta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha önceki tweetlerimizde de belirttiğimiz gibi, bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve K. Maraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun'dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir. Geçmiş olsun.
"SORGUN FAYI KIRILMADI"
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'ün önceki değerlendirmeleri ise şu şekildeydi:
- K.Maraş'ta 7.5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var.
ADANA KONUM BİLGİSİ
Adana, Anadolu yarımadasının güneyinde ve Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Adana kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, kuzeydoğusunda Kahramanmaraş, güneydoğusunda Hatay, kuzeybatısında Niğde, batısında Mersin illeri ve güneyinde Akdeniz ile çevrilidir.
Adana'nın yüzölçümü 13.844 km² dir ve Türkiye’nin %1.77 lik kısmına denk gelmektedir. 2019 güncel TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 83,154,997 ve Adana nüfusu 2,237,940 olmak üzere Türkiye’nin %2.69 lık kısmını kapsar ve Adana Türkiye’nin 6. kalabalık ilidir. Adana’nın nüfus yoğunluğu (km² ye düşen kişi sayısı) 161.65 kişi/km² ve bu yoğunlukla Türkiye’de 12. sırada yer almaktadır.
ADANA DEPREM HARİTALARINI DETAYLI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ