Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz"

Deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’de yaşanan depremin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma:
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" - Resim: 1

Görür, bölgede aktif olan deprem hattı için, "Daha da deprem beklediğimiz bir zon" ifadelerini kullandı.

1 11
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" - Resim: 2

Hakkari’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem

2 11
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" - Resim: 3

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Irak’ın Erbil kenti merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem, Türkiye saatiyle 21.03’te kaydedildi. 

3 11
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" - Resim: 4

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana gelirken, sarsıntı Hakkari’de de hissedildi. Yüksekova’da birçok evde çatlaklar oluşurken, ilçedeki camilerden de depremle ilgili anonslar yapılarak vatandaşlara camilerin açık olacağı bildirildi.

4 11
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" - Resim: 5

Yeşiltaş köyündeki vatandaşlar ise geceyi dışarıda geçirmek için evlerinin önünde ateş yakarak beklediler.

5 11
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" - Resim: 6

Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı

6 11
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" - Resim: 7

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden Bitlis-Zagros levhasındaki sıkışmanın etkisiyle yaşanan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

7 11
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" - Resim: 8

Görür, “Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem, Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içinde gerçekleşti.

8 11
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" - Resim: 9

Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon, Doğu Anadolu ve Arap levhası arasında sıkışmıştı. Bu nedenle bu bölgede daha fazla deprem bekliyoruz. Geçmiş olsun, sevgiyle…” ifadelerini kullandı.

9 11
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" - Resim: 10

AFAD verilerine göre, merkez üssü Irak'ın Mergasur kenti olan 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi.

10 11
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz" - Resim: 11
11 11
deprem Hakkari