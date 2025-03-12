Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı: "Dahasını bekliyoruz"
Deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’de yaşanan depremin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Görür, bölgede aktif olan deprem hattı için, "Daha da deprem beklediğimiz bir zon" ifadelerini kullandı.
Hakkari’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Irak’ın Erbil kenti merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem, Türkiye saatiyle 21.03’te kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana gelirken, sarsıntı Hakkari’de de hissedildi. Yüksekova’da birçok evde çatlaklar oluşurken, ilçedeki camilerden de depremle ilgili anonslar yapılarak vatandaşlara camilerin açık olacağı bildirildi.
Yeşiltaş köyündeki vatandaşlar ise geceyi dışarıda geçirmek için evlerinin önünde ateş yakarak beklediler.
Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden Bitlis-Zagros levhasındaki sıkışmanın etkisiyle yaşanan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Görür, “Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem, Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içinde gerçekleşti.
Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon, Doğu Anadolu ve Arap levhası arasında sıkışmıştı. Bu nedenle bu bölgede daha fazla deprem bekliyoruz. Geçmiş olsun, sevgiyle…” ifadelerini kullandı.
AFAD verilerine göre, merkez üssü Irak'ın Mergasur kenti olan 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi.