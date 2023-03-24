Prof. Dr. Naci Görür'den kritik İzmir depremi uyarısı! İşte İzmir risk haritası
2020 yılında Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Büyük deprem sonrasında yeni bir deprem endişesi içinde olan kişiler İzmir'de risk haritalarını araştırıyor. İşte Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi açıklamaları...
Prof. Dr. Naci Görür olası İzmir depremi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Görür, İzmir'in riskli olduğunu vurgulayarak, "İzmir için endişemiz var" ifadelerini kullandı.
"13 MİLYON SENE ÖNCE BU TOPRAKLARDA DEPREM BAŞLADI"
Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları şöyle:
- Türkiye´de depremden daha gerçek bir konu yok. Millet olarak kendi hükümetlerimize, devletimize sahip çıkma zamanı. Demokratik anlamda sorunlara el koyma zamanı, bunu da yapabiliriz.
- 13 milyon sene önce bu topraklarda deprem başladı. İnsanların dünya tarihine çıkışı bu kadar eski değil. Milyonlarca yıl bu devam edecek. Depremi durduracak güç olmadığına göre yapacağımız şey depremin bize vereceği zararı bugünkü çağda bilimin ve teknolojinin gücünü kullanarak azaltmak.
- Depremlere yıkılmamak, minimum zararla bu işi atlatmak. Yeni yaklaşıma risk analizi diyoruz. Depreme dirençli ketlerle bu olur. Bizim kentlerimiz depreme dirençli olursa mesele yok. Kentin bileşenlerini depreme dirençli yapacağız.
İZMİR İÇİN KRİTİK DEPREM AÇIKLAMASI
Türkiye'de deprem beklenen bölgelere ilişkin öngörülerini paylaşan Prof. Dr. Görür, Hakkari ile Erzincan Bingöl-Karlıova'nın yanı sıra İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini aktardı.
- İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor.
- İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım. Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır.
PEKİ, İZMİR'DE DEPREME DAYANIKLI İLÇELER NERELER?
Risksiz bölgeler arasında Buca, Kemalpaşa ile Balçova (İnciraltı dışı) yer alıyor. Torbalı ve Ödemiş riskli bölgeye daha uzak konumda.
Uzmanlar, İzmir depreme dayanıklı semtler konusunda depreme karşı kayalık ve sağlam zemine sahip olan İzmir ilçeleri arasında Buca, Bornova, Osmangazi Balçova gibi bölgeleri göstermektedir.