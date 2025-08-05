Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Yağış geliyor, sıcaklıklar değişiyor!
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba gecesinden itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni bir yağışlı hava sistemine karşı uyardı: “Yağış yer yer çok kuvvetli olabilir.”
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yeni bir yağışlı hava sisteminin yaklaştığını duyurdu.
Şen’in değerlendirmelerine göre, çarşamba akşamı gece yarısından itibaren Trakya üzerinden gelecek olan bu sistem, ilk olarak İstanbul ve Marmara'nın kuzey bölgelerinde etkili olacak.
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yaptığı uyarıda, “Yağışlar yer yer kuvvetli olabilir” ifadesine yer verdi. Bu sistemin etkisi altında İstanbul’un kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış ihtimali yüksek.
Yağışların, perşembe sabah saatlerinde de devam edeceği öngörülüyor. Bursa, Sakarya ve Adapazarı gibi Marmara illerinde de yağmur bekleniyor.
YAĞIŞLAR PERŞEMBE GENİŞ ALANA YAYILACAK
Şen’in paylaşımlarına göre, yağışlı hava perşembe günü ilerleyen saatlerde Karadeniz’in batısı, Orta Anadolu’nun kuzeyi ve genel olarak Karadeniz Bölgesi'ne yayılacak.
Yağışla birlikte bir gün önce yükselen sıcaklıkların da yeniden düşeceği belirtiliyor. Ancak Şen, bu konuda net bir uyarı yaparak, “Bir soğuma yok, sıcaklıklar ortalamalarda kalacak” dedi.
İstanbul’da perşembe günü yağışlı havaya rağmen sıcaklıkların yüksek olacağını belirten Prof. Dr. Şen, hava sıcaklığının yaklaşık 31 derece civarında olacağını aktardı. Bu durum, sıcak ve nemli havayla birlikte yağışların etkisini daha da artırabilir.
Prof. Dr. Şen’in tahminlerine göre, İstanbul’daki yağışların cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Kent genelinde yağışların etkili olacağı, özellikle kuzey ilçelerde kuvvetli yağışların görülebileceği belirtildi.
Bugünkü hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Prof. Dr. Şen, Kocaeli’nin güneyi ile Kütahya ve Afyon çevrelerinde yağmur beklendiğini açıkladı. Ani hava değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu.