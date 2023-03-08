Prof. Dr. Pampal'dan deprem sebepli göç uyarısı: Ülke örümcek ağı gibi

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından özellikle İstanbul'da 'deprem göçü' yaşandığını söyledi. Pampal, göç hareketliliği nedeniyle uyarıda bulundu.

# istanbul depremi # marmara depremi
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Pampal'dan deprem sebepli göç uyarısı: Ülke örümcek ağı gibi - Resim: 1 1 12

Türkiye’nin tamamının deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, "Türkiye'de deprem tehlikesi olmayan santimetrekare yok. Türkiye'nin tamamı, yüksek deprem tehlikesi altında. Son zamanlarda gündeme sık gelen İstanbul, İzmir, diğer yerler konuşulunca insanlar; kaygılanıyor, göçe hevesleniyor.

Prof. Dr. Pampal'dan deprem sebepli göç uyarısı: Ülke örümcek ağı gibi - Resim: 2 2 12

Türkiye’de nereye giderseniz gidin yüksek deprem tehlikesi ile karşı karşıya kalacaksınız. Haritaya bakıp 'Burası daha az koyu' diyerek, göç etme kararı almasınlar. Türkiye'de sarı, beyaz yer yok; bunu yıllardır konuşuyor, bilimsel platformlarda dile getiriyoruz. Türkiye’nin her tarafı birbirinden tehlikeli" diye konuştu.

Prof. Dr. Pampal'dan deprem sebepli göç uyarısı: Ülke örümcek ağı gibi - Resim: 3 3 12

"ÜLKE ÖRÜMCEK AĞI GİBİ FAYLARLA ÖRÜLMÜŞ"

Prof. Dr. Pampal, dünyada en büyük yıkıcı depremlerin gizli faylarda olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye oralardan daha az tehlikeli değil, Türkiye daha çok tehlikeli. Türkiye levha sınırlarında. Belirlenmiş 500’ün üzerinde aktif fay var, belirlenememiş olanlar da vardır. Maden Tetkik ve Arama (MTA) diri fay haritasını 2010’lu yıllardan sonra yeniledi, diri faylar 2 katına çıktı.

Prof. Dr. Pampal'dan deprem sebepli göç uyarısı: Ülke örümcek ağı gibi - Resim: 4 4 12

MTA, hiç şüpheniz olmasın ki bu son diri fay haritasını önümüzdeki dönemlerde yenileyecek, belki bu diri fayları 800-900’a çıkacak. Ülke örümcek ağı gibi her tarafı aktif faylar ile kırılmış, kesilmiş, örülmüş durumdadır. Bu fayların üzerine de alüvyon ovalar gelmiş, fayları gizlemiştir. Şehirlerimiz de altında aktif faylar olan alüvyon ovaların üzerine kurulmuştur. Bu, tehlikenin katmerli olduğunu gösterir" dedi. 