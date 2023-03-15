Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'da bu bölgeleri işaret etti: Sağlam bile olsa yıkılabilir
Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek açıkladı. Prof. Dr. Ersoy, açıkladığı riskli ilçelere ilişkin, "sağlam bile olsa yıkılabilir" uyarısında bulundu.
CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki riskli ilçe ve mahalleleri sıraladı.
Prof. Dr. Ersoy, Anadolu Yakası'nın zemin açısından genel olarak sağlam olduğunu ancak mutlaka yapıların zeminle barışık olması gerektiğini vurguladı.
İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları:
İSTANBUL'DAKİ RİSKLİ İLÇE VE MAHALLELER HANGİLERİ?
- Anadolu Yakası genel olarak sağlam bir zemine bir sahip ama içerisinde farklı alanlar var.
- Avrupa Yakası ise Haliç'ten itibaren kuzeye doğru olan ilçeler daha sağlam; Sarıyer, Şişli, Beyoğlu, Eyüp, en batıda da Başakşehir ve Arnavutköy'ün bazı kısımları daha sağlam Avrupa Yakası'nın güney ilçelerine göre...
"BURALAR DAHA RİSKLİ İLÇELER"
- Güney ilçeler nereler; Fatih, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Avcılar, Güngören. Buralar daha riskli ilçeler.
- Maltepe sahillerinde bir sürü dolgu alan var, Kadıköy yakasında dereler var. Dere yataklarının olduğu bölgeler en hassas yerler.
- Yapılarımızı bir sonraki depreme hazır mı? Proje bakımından hazır mı? Zemin bakımından hazır mı? Bir göstermekte fayda var.
- Müteahhide de sorabilirler, yapılarının oturma izni var mı, zemine uygun mu? Bunu bir uzmana sormaları gerekiyor.