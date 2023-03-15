Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'da bu bölgeleri işaret etti: Sağlam bile olsa yıkılabilir

- Yapılarımızı bir sonraki depreme hazır mı? Proje bakımından hazır mı? Zemin bakımından hazır mı? Bir göstermekte fayda var.

- Müteahhide de sorabilirler, yapılarının oturma izni var mı, zemine uygun mu? Bunu bir uzmana sormaları gerekiyor.