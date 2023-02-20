Prof. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama
AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Elazığ Palu merkezli 3 deprem korku yarattı. Birbiri ardına gelen 4.7, 4.8 ve 4.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Prof. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Elazığ Palu merkezli 3 deprem korku yarattı. Birbiri ardına gelen 4.7, 4.8 ve 4.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Prof. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Prof. Görür, "Son büyük Kahramanmaraş depremleri sonrası ilişkili faylar yüklendi" ifadelerini kullandı.
AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Elazığ Palu merkezli 3 deprem korku yarattı. Birbiri ardına gelen 4.7, 4.8 ve 4.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Prof. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Elazığ Palu merkezli ilk deprem saat 03.37'de meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.
Bu depremden sadece 2 dakika sonra saat 03.39 sıralarında yine Elazığ Palu merkezli bir deprem daha gerçekleşti. AFAD internet sitesinde yer alan bilgilere göre yine yerin 13.2 kilometre altında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4.8 olarak ölçülebildi.
İki depremin ardından saat 04.07 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan üçüncü deprem yerin 14.5 kilometre altında gerçekleşti. Yine korku yaratan depremin büyüklüğü ise 4.6 olarak ölçüldü.