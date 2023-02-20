Prof. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Bu depremden sadece 2 dakika sonra saat 03.39 sıralarında yine Elazığ Palu merkezli bir deprem daha gerçekleşti. AFAD internet sitesinde yer alan bilgilere göre yine yerin 13.2 kilometre altında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4.8 olarak ölçülebildi.



İki depremin ardından saat 04.07 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan üçüncü deprem yerin 14.5 kilometre altında gerçekleşti. Yine korku yaratan depremin büyüklüğü ise 4.6 olarak ölçüldü.