Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olan iller
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 20 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Pazartesi günleri Ramazan Bayramı süresince, köprü ve otoyolların yanı sıra bazı şehirlerde de toplu taşıma ücretsiz olacak.
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak. İşte ücretsiz köprü, otoyol ve toplu taşımaların listesi...
20 - 24 NİSAN TARİHLERİNDE ÜCRETSİZ OLACAK
Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARMARAY ÜCRETLİ Mİ?
Marmaray, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ANKARAY ÜCRETLİ OLACAK MI?
Ankaray, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak.