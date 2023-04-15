Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olan iller

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak. İşte ücretsiz köprü, otoyol ve toplu taşımaların listesi...