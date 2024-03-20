Ramazan dolandırıcıları iş başında! Bu linklere sakın tıklamayın!
Dolandırıcılar, Ramazan ayını "av dönemi" olarak görüyorlar. Ramazan'a özel taktikler geliştiren dolandırıcılara dikkat!
Vatandaşların dini duygularını istismar ederek kandırmayı hedefleyen dolandırıcıların yeni yöntemi belli oldu. Fitre ve zekat yardımları ile "Afrika'da su kuyusu açacağız" yalanı!
Uzmanlar, telefonlara yollanan fitre ve zekat yardımı mesajlarına tıklanması durumunda banka hesaplarının boşaltılabileceği uyarısında bulundu.
Özellikle yurtdışındaki Müslümanlara yönelik yardım çağrısı olarak gönderilen mesajların da büyük risk taşıdığını belirttiler.
Simsarların yardım kampanyalarında yerel yönetimlerin isimlerini de kullanmaya çalıştıklarının altı çiziliyor. Kamu kuruluşlarının mesaj veya e-posta yoluyla kampanya düzenlemediği bilgisi paylaşıldı.
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Ramazan ayının dolandırıcılar için adeta av dönemi haline geldiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:
"Özellikle sahte dernek ve vakıfların kurulması, mevcut kurumların web sitelerinin kopyalanması, sosyal medya manipülasyonu ve kişisel bilgi hırsızlığı gibi taktiklerle insanların fitre ve zekât gibi bağışlarını aldatarak ele geçirme çabaları arttı.