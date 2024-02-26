Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin Ankara ve İstanbul'da ne kadardan satılacağını duyurdu.

Başkan Balcı'nın açıklamasına göre Ankara, İstanbul ve Antalya'da bu sene 250 gram pidenin fiyatı 15 lira olacak.