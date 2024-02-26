Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Ramazan ayı bu sene 11 Mart'ta başlayacak. Herkesin gözü iftar sofralarının vazgeçilmesi pidenin fiyatına çevrildi. 2024'ün pide fiyatını Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Editör: Yağmur Biçen
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin Ankara ve İstanbul'da ne kadardan satılacağını duyurdu.

Başkan Balcı'nın açıklamasına göre Ankara, İstanbul ve Antalya'da bu sene 250 gram pidenin fiyatı 15 lira olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ramazan bayramı # pide
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