Rize’nin Tirovit Yaylası’na yine çığ düştü! Dün aynı bölgede 15 kişi mahsur kalmıştı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Tirovit Yaylası’nda meydana gelen çığ nedeniyle 5 araç ve içindekiler yolda mahsur kaldı. AFAD ekipleri ve iş makineleri bölgede çalışma başlattı.

RİZE’DE TİROVİT YAYLASI’NDA ÇIĞ DÜŞTÜ

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Tirovit Yaylası’nda dün meydana gelen çığın ardından bugün de çığ düştü. Bölgeden gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

ARAÇLAR YAYLA YOLUNDA MAHSUR KALDI

Saat 17.00 sıralarında yayla yolunda seyir halinde olan 5 araç, çığın düşmesiyle birlikte yolda mahsur kaldı. İçlerinde toplam 15 kişi bulunuyordu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Rize İl Özel İdaresi’ne bağlı iş makineleri ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Koordineli şekilde başlatılan çalışmalarda yol açma faaliyetleri sürdürüldü.

15 KİŞİ VE HAYVANLAR GÜVENLİ ALANA ALINDI

Çalışmalar sonunda mahsur kalan 15 vatandaş ile 8 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere alındı. Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

