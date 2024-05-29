Sağanak geliyor! Dikkat! Meteoroloji'den uyarı açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir duyuru yayımladı. Sağanak yağışın etkili olacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlara uyarılarda da bulunuldu. İşte detaylar...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarında ciddi artışlar yaşanıyor. Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken bazı bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda.
Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili açıklamalar da peşpeşe gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü, düzenli olarak hava tahmin raporunu yayımlıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ülke genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Açıklamada, yurt geneli için sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.