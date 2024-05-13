Sağanak yağış heyelana neden oldu

Günlerdir devam eden sağanak yağış etkisini bu hafta da sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli yağış Hatay’da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dörtyol ilçesine bağlı Çökek Yaylası'nda yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı.