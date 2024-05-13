Sağanak yağış heyelana neden oldu

Sağanak yağış ülkenin dört bir yanında etkili olmaya devam ediyor. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli yağışın ardından Çökek yaylası yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Sağanak yağış heyelana neden oldu
Editör: Yağmur Biçen
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Günlerdir devam eden sağanak yağış etkisini bu hafta da sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli yağış Hatay’da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dörtyol ilçesine bağlı Çökek Yaylası'nda yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# dörtyol # Hava durumu # sağanak yağış # heyelan
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