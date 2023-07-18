Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: "Evde kalın"

Yarından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası öncesi Sağlık Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi.

Bakanlık özellikle riskli 5 grubu uyardı. İşte aşırı sıcak havadan en çok etkilenen kişiler:

• Kronik hastalığı olanlar - 65 ve üstü yaştakiler

• Dört yaşından küçük çocuklar

• Obeziteden etkilenenler

• Gebeler

Sağlık Bakanığı "Özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" uyarısında bulunuldu.