Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: "Evde kalın"

Meteoroloji'den peş peşe sıcaklık açıklamaları geliyor. Termometreler, rekor dereceleri yansıttı Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aşacak. Sağlık Bakanlığı ise 5 grubu uyardı: Evde kalın…

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Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: "Evde kalın" - Resim: 1 1 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. İstanbul'da hava sıcaklığı 35 dereceyi görecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: "Evde kalın" - Resim: 2 2 5

Yarından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası öncesi Sağlık Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi. 

Bakanlık özellikle riskli 5 grubu uyardı. İşte  aşırı sıcak havadan en çok etkilenen kişiler:

• Kronik hastalığı olanlar - 65 ve üstü yaştakiler

• Dört yaşından küçük çocuklar

• Obeziteden etkilenenler

• Gebeler

Sağlık Bakanığı "Özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: "Evde kalın" - Resim: 3 3 5

MARMARA'DA SICAKLIK YÜKSELECEK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: "Evde kalın" - Resim: 4 4 5

Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-35, Edirne’de 38-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 33-36, Kocaeli’de 37-39, Sakarya’da 35-37, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.