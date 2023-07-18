Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: "Evde kalın"
Meteoroloji'den peş peşe sıcaklık açıklamaları geliyor. Termometreler, rekor dereceleri yansıttı Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aşacak. Sağlık Bakanlığı ise 5 grubu uyardı: Evde kalın…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. İstanbul'da hava sıcaklığı 35 dereceyi görecek.
Yarından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası öncesi Sağlık Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi.
Bakanlık özellikle riskli 5 grubu uyardı. İşte aşırı sıcak havadan en çok etkilenen kişiler:
• Kronik hastalığı olanlar - 65 ve üstü yaştakiler
• Dört yaşından küçük çocuklar
• Obeziteden etkilenenler
• Gebeler
Sağlık Bakanığı "Özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" uyarısında bulunuldu.
MARMARA'DA SICAKLIK YÜKSELECEK
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.
Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-35, Edirne’de 38-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 33-36, Kocaeli’de 37-39, Sakarya’da 35-37, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.