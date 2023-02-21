Sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan ilginç istek

DOKTOR GÖMLEĞİ VARDI ÜZERİNDE'

Duruşmaya SEGBİS bağlanan Ayşe Özkiraz'ın erkek arkadaşı Vedat Caner, "Instagram üzerinden tanıştık. Sonrasında kendisini hastanede doktor olarak tanıttı. Yüz yüze tanışmak istediğimde nöbetçi olduğunu söyledi. Üniversiteye devam ettiğini belirtti. Ben de bir akşam saat 22.00 sıralarında Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne geldim. Nöbetçi olduğunu belirtti. Beni ameliyathane kapısında karşıladı. İçeriden terasa girene kadar kapalı kapıyla karşılaşmadık. Ameliyathane girişini hatırlamamakta beraber sonraki terasa kadarki kapılar açıktı, herhangi bir kilit falan da yoktu. Kocaman ayakkabılık, sayısız terlik vardı. Rastgele terlik verdi bana. Terliği aldıktan sonra birlikte terasa çıktık. Birlikte aşure yedik. Doktor gömleği vardı üstünde. Sonrasında da görüşmelerimiz oldu. Ameliyathaneden bana görüntü ve fotoğraflar atıyordu. WhatsApp üzerinden görüntülü görüşüyorduk. Doktor Murat ve Tülinay'la görüntülü görüşme esnasında tanıştık. Bana el salladılar. Üzerinde ameliyat kıyafetleri vardı. Maskesi, bonesi, vesaire. Hastaneye geldiğimde Ayşe'nin üzerinde doktor üniforması vardı. Stetoskop ve diğer ameliyat malzemeleri bulunuyordu. İstanbul'a döndüğümde Ayşe'den şüphe duymaya başladım. 6 yıllık tıp fakültesi mezununun devlet hastanesinde çalışamayacağını öğrenmem şüphe oluşturdu. Bunun üzerine o bana kaşesine gösterdi. Ben Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikayette bulundum. Bana verilen cevapta delillerin somut olmadığı ve adliyeye suç duyurusunda bulunabileceğim söylendi. Ardından hastane çalışanı Tülinay'la Instagram’dan tanıştık. Tıbbi terimleri bilmediğinden dolayı Ayşe'nin doktor olmadığının anlaşıldığını bana söyledi. Ayşe'nin astsubay nişanlısına durumu anlatmamı istedi. Nişanlısının jandarma olduğunu ve olayı öğrenince Ayşe'ye zarar verebileceğini söyledi. Ben Ayşe ile görüşmek için tekrar Çerkezköy'e gelip hastaneye gittim ancak kendisini bulamadım. Kendisi bana hastanenin yemeği olduğunu söyledi. Sonrasında hastanenin böyle bir yemeği olmadığını öğrendim. Bir daha ulaşamadım kendisine. Bana mesajlarında apandisit ameliyatı yaptığını. sünnet yaptığını falan söylüyordu" dedi.