Sakarya'da Gençler Tarımın Geleceğine Yön Verecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma için Tarım Lisesi’ni inşa edecek. Gençler tarımın geleceğine yön verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kenti tarımda zirveye taşıyacaklarını vurguladı. Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarıma verdiğimiz desteği sürekli olarak artırıyoruz. Bizler toprağı ne kadar özenle işler, emek verirsek, oda bize o kadar büyük bir bereket sunar. Bu bilinçle toprağımızı işliyoruz, önem veriyoruz. Toprakla kurduğumuz bu özel bağı sürdürülebilir tarım projeleri ve desteklerle güçlendiriyoruz. Bizler şehrimizin elverişli hava ve iklim koşullarını bilim ve teknolojiyle bağdaştırarak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Çilek Üretim Merkezi, Melen Botanik Vadisi, Pakong Yetiştiriciliği, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği ile diğer 25 bitkisel ve hayvansal üretim projelerimizi gerçekleştirerek Sakarya’mızı tarımda zirve şehir haline getirdik." dedi.

Bu lisede tarımın geleceğine yön verecek nesiller yetişeceğini belirten Yüce, “Eğitimdeki önceliklerimiz arasında, tarımsal faaliyetlere hâkim gençler yetiştirmek ve bu gençleri desteklemek yer almaktadır. 16 derslikli Tarım Lisesini şehrimize kazandırıyoruz. Bu lisemiz sayesinde geleceğin tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştireceğiz. Millî Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol sayesinde gençlerimize burs desteği vereceğiz. Proje içerisinde yer alan meyve bahçesi plantasyon sahaları, ürün işleme ve değerlendirme üniteleri, tarımın müzesi, gözlem kulesi ve birçok sosyal donatı alanıyla çok önemli bir merkez olacak” ifadelerini kullandı.

Tanıtımı yapılan lisede tarım müzesi ve gözlem kulesi de yer alacak.