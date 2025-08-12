Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde milyonlarca ‘birgün sineği’ sokak ışıkları çevresinde toplandı. Ortaya çıkan manzara, kar yağışını andırdı.
Sakarya’da her yıl temmuz ve ağustos ayında erginleşerek Sakarya Nehri’nden çıkan ve çiftleşme uçuşu yapan milyonlarca ‘birgün sineği’nin bu yılki “ölüm dansı” Akyazı’daydı.
Sokak ışıkları etrafında toplanan sinekler, beyaz bir örtü gibi yolu kapladı.
Ömürlerinin yüzde 99’unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecinin ardından Sakarya Nehri’nden çıkarak yaşamlarının son ve en kritik evresine giriyor.
Gelişimlerini tamamlayan sinekler, çiftleşme ritüelini tamamladıktan kısa süre sonra ölüyor.
Her yıl Adapazarı’ndaki Sakarya Köprüsü çevresinde görülen bu doğa olayı, bu kez Akyazı Taşburun Köprüsü üzerinde yaşandı. Sokak lambalarının çevresinde yoğunlaşan milyonlarca sineğin uçuşu, adeta kar yağışı izlenimi verdi.
Vatandaşlar ise ortaya çıkan bu ilginç manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.