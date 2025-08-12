Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış

Sakarya’da her yıl temmuz ve ağustos ayında erginleşerek Sakarya Nehri’nden çıkan ve çiftleşme uçuşu yapan milyonlarca ‘birgün sineği’nin bu yılki “ölüm dansı” Akyazı’daydı.

Sokak ışıkları etrafında toplanan sinekler, beyaz bir örtü gibi yolu kapladı.