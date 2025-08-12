Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde milyonlarca ‘birgün sineği’ sokak ışıkları çevresinde toplandı. Ortaya çıkan manzara, kar yağışını andırdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış - Resim: 1

Sakarya’da her yıl temmuz ve ağustos ayında erginleşerek Sakarya Nehri’nden çıkan ve çiftleşme uçuşu yapan milyonlarca ‘birgün sineği’nin bu yılki “ölüm dansı” Akyazı’daydı.

Sokak ışıkları etrafında toplanan sinekler, beyaz bir örtü gibi yolu kapladı.

1 10
Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış - Resim: 2

Ömürlerinin yüzde 99’unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecinin ardından Sakarya Nehri’nden çıkarak yaşamlarının son ve en kritik evresine giriyor.

Gelişimlerini tamamlayan sinekler, çiftleşme ritüelini tamamladıktan kısa süre sonra ölüyor.

2 10
Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış - Resim: 3

Her yıl Adapazarı’ndaki Sakarya Köprüsü çevresinde görülen bu doğa olayı, bu kez Akyazı Taşburun Köprüsü üzerinde yaşandı. Sokak lambalarının çevresinde yoğunlaşan milyonlarca sineğin uçuşu, adeta kar yağışı izlenimi verdi.

3 10
Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış - Resim: 4

Vatandaşlar ise ortaya çıkan bu ilginç manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

4 10
Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış - Resim: 5
5 10
Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış - Resim: 6
6 10
Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış - Resim: 7
7 10
Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış - Resim: 8
8 10
Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış - Resim: 9
9 10
Sakarya’da yol beyaza büründü! Kar sanıldı, meğer milyonlarca sineğin ‘ölüm dansı’ymış - Resim: 10
10 10
sakarya sinek