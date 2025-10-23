Sakın dokunmayın! Bu çiçeği koparmanın cezası dudak uçuklatıyor: Tam 2 milyon 800 bin lira!
Mersin sahillerinde görsel bir şölen sunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları için yetkililer harekete geçti. Erdemli'de bilgilendirme tabelaları asılırken, Vali Atilla Toros bu nadide çiçeğe zarar vermenin bedelinin çok ağır olduğunu açıkladı.
Akdeniz'e tam 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de, sahiller bu dönemde eşsiz bir güzelliğe büründü.
Nesli tükenme tehlikesi altında olması sebebiyle özel koruma statüsünde bulunan kum zambakları, çiçeklenme mevsiminin gelmesiyle birlikte görsel bir şölen sunmaya başladı.
Bu nadide çiçekler, il genelindeki birçok noktada olduğu gibi Erdemli ilçesindeki Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde de kendini gösterdi. Özellikle gün doğumuyla birlikte ayrı bir güzellik sunan zambaklar, bölge halkının ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
ÖĞRENCİLER VE YETKİLİLER KORUMA ÇALIŞMASINA KATILDI
Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde açan kum zambaklarının korunması amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Doğa ve Fen Okulu'na gelen öğrenciler, bu hassas bitki türünü koruma altına almak için sahilde çalışma yaptı.
Öğrencilerin bu anlamlı çalışmasına Mersin Valisi Atilla Toros, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de eşlik ederek destek verdi.
Çalışma kapsamında, çiçeklerin koruma altında olduğunu belirten uyarı tabelaları sahil boyunca uygun noktalara çakıldı ve zambakların bulunduğu alanlar şeritlerle çevrildi.
Bu çalışmanın ardından Vali Toros, öğrencilerle birlikte tohum topları hazırlama ve yapraklardan renk elde etme etkinliğine katıldı.
VALİ TOROS'TAN REKOR CEZA UYARISI
Etkinlik sırasında bir açıklama yapan Mersin Valisi Atilla Toros, kum zambaklarının koparılmasının kesinlikle yasak olduğuna dikkat çekti. Vali Toros, bu yasağa uymayanları bekleyen ağır cezai yaptırımlar konusunda vatandaşları uyardı.
Vali Toros, cezanın ciddiyetini şu sözlerle vurguladı: “Bilinçsiz koparma ve taşınmayla ilgili cezalar ağır. 557 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında cezası var.”