Sandık Kokusu'nun Atillası diziden neden ayrıldı? Ünlü oyuncunun sağlık sorunu mu var?
Ekranların sevilen dizi Sandık Kokusu'nda bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin Atilla'sı Metin AKdülger diziden ayrılıyor. Kulislerde ise bu durumun sebebi konuşuluyor. Ünlü oyuncu'nun sağlık sorunları mı var?
# Metin Akdülger # dizi
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezon da ekranlarda olmaya devam edecek.
Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti.
Dizide oğlu Deniz'in kaçırılmasına ve dolayısıyla da çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla'yı bir türlü affedemeyen Karsu, ondan gitmesini istedi.
Metin Akdülger de hem Atilla'sına hem de Sandık Kokusu'na duygu dolu sözlerle veda etti: