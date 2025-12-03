Şanlıurfa’da gıda baskını: 2 işletme mühürlendi, yüzlerce ürüne el konuldu
Şanlıurfa'nın merkezi ilçesi Haliliye'de yürütülen kapsamlı gıda denetimlerinde, hijyen ve mevzuata aykırı durumlar tespit edilmesi üzerine iki iş yeri mühürlendi.
Haliliye Belediyesi zabıta birimleri ile Haliliye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, ilçe genelinde toplam 81 işletme incelendi.
Yapılan kontroller neticesinde, denetlenen işletmelerden 9'una cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, ruhsat süreçlerinin incelenmesi amacıyla 9 işletmeye iş yeri denetim formu düzenlenerek Ruhsat Birimi'ne sevk edildi.
Denetimler sırasında dikkat çeken bulgular arasında, tüketim tarihi geçmiş 171 kalem ürün ile birlikte 25 kilogram bozulmuş tavuk etinin ele geçirilmesi yer aldı.
Zabıta ekiplerince mühürlenen iki iş yerinin yanı sıra, tarihi geçmiş tüm ürünler imha edilmek üzere toplatıldı.