Santa Maria Kilisesi soruşturmasında 25 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç açıklamasında şu sözlere yer verdi:

- İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, kilisede bulunan Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; Aralarında kilisede ateş açarak vatandaşımızın ölümüne neden olan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev’in de olduğu 25 şüpheli hakkında ‘örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme’ suçlarından tutuklama kararı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma, kapsamlı şekilde devam etmektedir.