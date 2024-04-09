Sapanca Gölü'nün korunması için STK'lardan mesaj!

Kırkpınar Mahallesi’nde bulunan fuar alanında toplanan STK temsilcileri gölün korunması ve sürdürülebilirliği için ortak çağrıda bulundu. Grup adına konuşan Sapanca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Kubilay, "Sapanca Gölü, sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda çevrede yaşayan insanların ve canlıların sağlığı için vazgeçilmez bir yaşam kaynağıdır. Gölde meydana gelebilecek herhangi bir çevresel felaket, ekosistemi ve insan sağlığını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, gölün korunması ve kirliliğin önlenmesi için acil eylemler ve uzun vadeli stratejiler belirlemek gerekmektedir. Şehrimizin idarecileri ve ilgili kurumlarının bu konuda daha etkili bir kriz yönetimi stratejisi geliştirmesi, önleyici tedbirler alması ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmesi gerekmektedir” dedi.