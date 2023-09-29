Sarı Çizmesini Giyip Ojeli Tırnaklarıyla Otomobilleri Pırıl Pırıl Yapıyor! Oto Yıkama İş Yerinde Kuyruk Bitmiyor
Antalya'da yaşayan Burçin Başol, 7 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle korku içinde devraldığı oto yıkama işini başarıyla yapıyor. Ojeli tırnaklarıyla oto yıkama, oto kuaför ve pasta cila işi yapan Başol'un en büyük hedefi ise iş yerini büyüterek daha fazla kadına istihdam sağlamak.
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Muratpaşa ilçesinde 7 yıldır oto yıkamacı işleten 37 yaşındaki Burçin Başol, erkeklerin ağırlıklı olarak yaptığı oto yıkama, oto kuaför, pasta cila işini başarıyla yapıyor.
Öğrenim hayatını yarıda bıraktıktan sonra çeşitli işlerde çalışan ve işletmecilik hakkında tecrübe sahibi olan Başol'a, 7 yıl önce bir arkadaşından oto yıkama işletmesini devir alması yönünde teklif geldi.
Hiçbir bilgisi olmaması nedeniyle korka korka bu alana giren Başol, kendini geliştirdi ve işi öğrendi.
'Herkes arabasını yıkatıyor' sloganı çerçevesinde 7 yıldır ojeli parmaklarıyla oto yıkama, oto kuaför ve pasta cila işi yapan Başol, girişimcilik yapmak isteyen kadınlara da örnek oluyor.