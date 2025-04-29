Sarsıntılar devam ediyor: Üşümezsoy 3 ili uyardı!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan’da İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin Marmara’daki son büyük deprem olduğunu savundu.
Silivri açıklarında peş peşe yaşanan 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremler, kamuoyunda endişe yaratırken uzmanları da ikiye böldü.
Depremin ardından A Haber’de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’daki enerji birikiminin boşaldığını öne sürdü.
🎙️ Üşümezsoy: “Marmara Denizi tabanını çok iyi biliyorum. Bu son büyük depremdi. 7.2 büyüklüğünde bir deprem için 350 kilometrelik bir fay gerekir. Marmara’da böyle bir fay yok.”
Üşümezsoy, 1894’te Çınarcık Çukuru’nun güneyindeki fayın kırıldığını, bazı uzmanların ise 1766’dan bu yana Marmara’da büyük bir deprem beklediğini hatırlatarak, bu görüşlere katılmadığını ifade etti. “250 yılda bir büyük deprem olur” tezinin bilimsel olmadığını savundu
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🔍 “Büyükçekmece–Yeşilköy arasında gösterilen fay gerçekte yok”
Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça gündeme gelen Avcılar hattındaki fay iddialarına da yanıt vererek, bu bölgeden geçen bir fay bulunmadığını söyledi. Riskli tek fayın Kumburgaz-Büyükçekmece arasında yer alan 30 kilometrelik hat olduğunu belirtti:
🎙️ “Bu fay kırıldı ve stres boşaldı. Adalar fayı da hareketsiz. Artık Marmara’da büyük bir deprem tehlikesi kalmadı.”
📍 3 il için uyarı: “Simav, Karaburun ve Tokat dikkat”
İstanbul’da büyük deprem riskinin sona erdiğini öne süren Üşümezsoy, başka bölgelere işaret etti. Kütahya’nın Simav ilçesi, İzmir Karaburun ve Tokat Kazova’daki küçük faylara dikkat çeken profesör, bu bölgelerde hareketlilik olduğunu belirtti.
🎙️ “Büyük depremler, iki plakanın sürtünmesiyle oluşur. Tokat’taki fay küçük ölçekli ve stres birikimi sınırlı.”
YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda da benzer ifadeler kullanan Üşümezsoy, Marmara'daki enerji boşalmasının İstanbul açısından büyük bir rahatlama olduğunu vurguladı.
📌 Öte yandan, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör gibi isimler ise Marmara’daki riskin hâlâ sürdüğünü savunuyor.