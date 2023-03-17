Seçim öncesi adres değişikliğinde son gün! Adres değişikliği nereden, nasıl yapılır? İşte adres değişikliği ekranı!
14 Mayıs tarihinde yapılacak 2023 genel seçimleri öncesi adres değişikliği için son güne girildi. Adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, adres değişikliğinin nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır? İşte detaylar...
14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi YSK tarafından resmen duyuruldu. Seçim takviminin duyurulmasının ardından adres değişikliği ile ilgili detaylar, oy kullanacak vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Özellikle depremden etkilenen vatandaşların oy kullanabilmek için hangi işlemleri, ne zaman yapması gerektiğiyle ilgili sorulara da cevap aranıyor.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hem depremler dolayısıyla farklı şehirlere yerleşmiş hem de çeşitli nedenlerle adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlara yönelik konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Peki 14 Mayıs tarihinde yapılacak 2023 genel seçimleri öncesi adres değişikliği için son gün ne zaman? Adres değişikliği nereden yapılır? Adres değişikliği nasıl yapılır? İşte seçim öncesi adres değişikliği ekranı!