Seçim öncesi adres değişikliğinde son gün! Adres değişikliği nereden, nasıl yapılır? İşte adres değişikliği ekranı!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hem depremler dolayısıyla farklı şehirlere yerleşmiş hem de çeşitli nedenlerle adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlara yönelik konuyla ilgili açıklamada bulundu.