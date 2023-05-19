Seçimin 2. turunda nerede oy kullanacağım? 2023 YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi "nerede oy kullanacağım?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalara başladı. Peki, seçimin 2. turunda nerede oy kullanacaksınız.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, geçerli oy çoğunluğu sağlananaması nedeniyle seçimler 2. tura kaldı. Seçimlerin 2. tura kalmasının ardından 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek seçmenler, YSK üzerinden seçmen kaydı sorgulamanın nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, seçimin 2. turunda nerede oy kullanacağım?
2. TURDA NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Açıklanan sandık bilgileri, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.
SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.